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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за февраль;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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