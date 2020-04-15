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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 19.2 млн барр.

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 апреля, вырос на 19.2 млн барр. и составил 503.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 10.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.9 млн барр. и составили 262.2 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 7.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 6.3 млн барр. и составили 129.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 5.8 млн барр. и составили 55.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13.14 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.23 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.64 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 5.36 млн барр.

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