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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:06

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале снизился на 0.4%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после сокращения на 0.3% в январе (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.5% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.5% в январе (пересмотрено с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам в феврале, как и месяцем ранее, составило 1.37 в сравнении с 1.39 в феврале 2019 года.

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