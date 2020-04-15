Курс доллара 73.7145   Курс евро 80.6731  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Объём промышленного производства в США в марте ...
вчера 16:29

Объём промышленного производства в США в марте сократился на 5.4%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте сократился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 4.1%.

По сравнению с мартом 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 5.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 72.7% против 77.0% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с мартом 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 1.9 п.п.

Другие новости

вчера
16:41
Снижение спроса на нефть в 2020 г может составить 8 млн барр в сутки - Новак
вчера
16:38
Число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тыс человек, до 735 тыс - Котяков
вчера
16:35
Москва временно отказалась от закупки на 13 млрд руб для проведения благоустройства
вчера
16:30
Бюджет Москвы будет социально ориентированным, несмотря на снижение поступлений - заммэра
вчера
16:29
Объём промышленного производства в США в марте сократился на 5.4%
вчера
16:28
Открытие навигации в Москве переносится с 24 на 20 апреля - "Канал имени Москвы"
вчера
16:21
ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ПОПРОСИЛ НОВАКА РАССКАЗАТЬ О ДЕТАЛЯХ СДЕЛКИ ОПЕК+
вчера
16:18
ПУТИН: ПОЛОВИНА КРЕДИТА ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ГОСГАРАНТИЯМИ МИНФИНА
вчера
16:17
БЮДЖЕТ МОСКВЫ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ, НЕСМОТРЯ НА СОКРАЩЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЭКОНОМИКУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА - ЗАММЭРА ЕФИМОВ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»