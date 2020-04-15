Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте сократился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 4.1%.

По сравнению с мартом 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 5.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 72.7% против 77.0% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с мартом 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 1.9 п.п.