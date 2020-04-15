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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

09:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в США за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за март;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март.

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