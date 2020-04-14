Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;
09:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в США за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за март;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март.