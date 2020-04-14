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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2020 г.Прибыль Johnson & Johnson выросла
вчера 15:50

Прибыль Johnson & Johnson выросла

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 5.8 млрд долл или 2.17 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 3.75 млрд долл или 1.39 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 2.3 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 3.3% до 20.69 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.01 долл на акцию и выручку в размере 19.73 млрд долл.

Компания понизила свой прогноз на 2020 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7.5 – 7.9 долл, а снижение дохода до 77.5 – 80.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 3.6%.

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