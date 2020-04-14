Курс доллара 73.3150   Курс евро 80.1186  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2020 г.Цены на импорт в США в марте снизились на 2.3%
вчера 15:33

Цены на импорт в США в марте снизились на 2.3%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте снизились на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в феврале (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 1.0%.

По сравнению с мартом 2019 года цены на импорт уменьшились на 4.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 1.6% после снижения на 1.1% в феврале.

По сравнению с мартом 2019 года цены на экспорт уменьшились на 3.6%.

Другие новости

вчера
16:00
Квартальная прибыль банка JPMorgan упала на 69%
вчера
15:56
Регионы РФ готовы сами контролировать оборот масок - Минпромторг
вчера
15:50
Прибыль Johnson & Johnson выросла
вчера
15:41
МИШУСТИН И ПРЕМЬЕР ФРАНЦИИ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО АВИАПЕРЕВОЗКАМ ГРАЖДАН И МЕДОБОРУДОВАНИЯ НА ФОНЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ - КАБМИН
вчера
15:33
Цены на импорт в США в марте снизились на 2.3%
вчера
15:30
МВФ ожидает, что ВВП еврозоны в 2020 г упадет на 7,5%, в 2021 г - вырастет на 4,7%
вчера
15:30
МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть на 2020-2021 гг
вчера
15:30
МВФ НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП КИТАЯ НА 2020 Г НА 4,8 П.П. - ДО 1,2%, НА 2021 Г ПОВЫСИЛ НА 3,4 П.П. - ДО 9,2% - ФОНД
вчера
15:20
Цена коронавирусного медцентра в ТиНАО составит около 5-7 млрд руб
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»