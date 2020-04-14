Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте снизились на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в феврале (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 1.0%.

По сравнению с мартом 2019 года цены на импорт уменьшились на 4.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 1.6% после снижения на 1.1% в феврале.

По сравнению с мартом 2019 года цены на экспорт уменьшились на 3.6%.