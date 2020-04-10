Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 апреля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за март;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;
16:30 мск: Саммит стран G-20;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
20:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март.