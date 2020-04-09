Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

04:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за февраль;

11:00 мск: Заседание ОПЕК;

11:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за февраль, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.