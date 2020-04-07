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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за февраль;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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