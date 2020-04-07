Курс доллара 75.4550   Курс евро 82.0120  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Заседание министров финансов еврозоны за I квартал;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;

11:30 мск: Проект годового госбюджета Австралии;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

Другие новости

вчера
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОДНИМАЕТСЯ НА 1,49%, РТС - НА 2,22% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Германии в феврале увеличился на 0.3%
вчера
09:59
Возвращение в РФ части специалистов не затормозит постройку АЭС в Бангладеш - Росатом
вчера
09:42
Минсельхоз рассмотрит предложение об ограничении импорта томатов в Россию
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 апреля
вчера
09:24
S7 получила разрешения на 3 вывозных рейса из Таиланда и Японии
вчера
09:08
Halliburton сокращает штат и снижает зарплату топ-менеджерам из-за падения цен на нефть
вчера
08:10
РЖД из-за COVID рассадят пассажиров в поездах с учетом дистанции от 1 м
вчера
07:26
Правительство РФ может повысить порог ипотеки для кредитных каникул в некоторых регионах
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»