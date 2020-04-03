Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.2 часа, снизившись на 0.2 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.62 долл против 28.51 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в марте понизилась до 978.80 долл в сравнении с 980.74 долл месяцем ранее (пересмотрено с 981.09 долл).