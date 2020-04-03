Курс доллара 77.7325   Курс евро 85.7389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.2 часа, снизившись на 0.2 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.62 долл против 28.51 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в марте понизилась до 978.80 долл в сравнении с 980.74 долл месяцем ранее (пересмотрено с 981.09 долл).

Другие новости

вчера
16:04
ПУТИН: ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВСЕМИ УРОВНЯМИ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
вчера
16:00
Банки при реструктуризации кредитов должны использовать адресный подход - Набиуллина
вчера
15:51
Безработица в США в марте подскочила на рекордные с января 1975 г 0,9%, до 4,4%
вчера
15:41
Российских туристов вывозят из-за границы с учётом ограничений по прибывшим - РСТ
вчера
15:41
Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно
вчера
15:38
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома - Минпромторг
вчера
15:37
Альтернативный уровень безработицы в США в марте вырос на 1.7 п.п.
вчера
15:35
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в марте снизился на 0.7 п.п.
вчера
15:33
БЕЗРАБОТИЦА В США В МАРТЕ ПОДСКОЧИЛА ДО 4,4% С 3,5% В ФЕВРАЛЕ, ХУЖЕ ПРОГНОЗА - МИНТРУДА
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»