Мартовский отчёт по рынку труда США NFP не отразит в полной мере последствия эпидемии коронавируса

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нарастание проблем в экономике США подтвердил опубликованный накануне отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице. За неделю, окончившуюся 28 марта, число первичных обращений выросло на 6.65 млн, а за две недели с 14 по 28 марта показатель увеличился на 10 млн, что стало худшим значением в истории.

Тем не менее, индекс DJIA по итогам торгов в четверг вырос на 2.2% на фоне сообщений о некоторых подвижках в переговорах с Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи.

Слабая реакция рынка на отчёт по числу безработных свидетельствует о том, что инвесторы были готовы к таким негативным цифрам и надеются на быстрое улучшение ситуации по мере рассасывания коронакризиса. Однако необходимо учитывать, что цифры по первичным обращениям свидетельствуют о начавшейся рецессии в экономике США, и если карантин продолжится до 30 апреля, как запланировано сейчас, ситуация в сфере занятости будет ухудшаться.

Сегодняшний отчёт Non-Farm payrolls станет первым большим отчётом по рынку труда США, на который окажут влияние последствия эпидемии. Экономисты ожидают сокращения числа рабочих мест всего на 100 тыс., поскольку, как и случае с исследованием ADP, цифры для него собираются до 12 марта.

Первые распоряжения о самоизоляции/карантине были приняты в Калифорнии после 20 марта, а затем такие решения были приняты в других штатах. К концу марта десятки тысяч американских предприятий приостановили работу, либо уволив сотрудников, ли отправив их в отпуска. Таким образом, учитывая, что цифры для NFP собирались раньше того, как сотрудники предприятий были распущены по домам, мартовский отчёт не сможет дать релевантной оценки состояния рынка труда в прошлом месяце.

Также необходимо помнить, что важной составляющей отчёта NFP, помимо цифр по изменению числа рабочих мест, являются данные по уровню безработицы и почасовой зарплате. Как ожидается, уровень безработицы вырастет с 3.5 до 3.8%, а почасовая зарплата увеличится на 0.2%. Если число рабочих мест сократится менее, чем на 100 тыс., уровень безработицы будет лучше 3.8%, а почасовая зарплата вырастет не менее, чем на 0.2%, краткосрочная реакция рынков, вероятно, будет позитивной. В противном случае фондовые индексы США могут упасть, и глубина их снижения будет зависеть от величина расхождения реальных цифр с прогнозом.

В преддверии публикации отчёта NFP доллар США укрепляется против евро (1.0790) после выхода слабых индексов PMI европейских стран. Совокупный индекс PMI еврозоны в марте снизился до 29.7 пункта в сравнении с прогнозным значением 31.4. Страны еврозоны до сих пор не могут договориться о совместных экономических стимулах. Германия выступает против выпуска единых "коронавирусных" облигаций, которые вынудят её разделить риски с наиболее уязвимыми странами региона, обременёнными долгами.

Негативным фактором для глобальных рынков стало сегодняшнее заявление властей Сингапура о почти полном прекращении всех видов производственной деятельности в стране, поскольку количество случаев COVID-19 возросло, несмотря на обширное тестирование и тщательный мониторинг, действующий с февраля. Это сообщение указало, насколько трудно решить проблему пандемии даже для самых эффективных и действенных государств. Число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло отметки в 1 млн при более чем 50 тыс. смертельных исходах, и признаков улучшения ситуации пока нет.

Накануне рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по мировой экономике, ожидая "глубокой глобальной рецессии", тогда как десятью днями ранее ожидалось лишь замедление прироста мирового ВВП. "Скорость распространения коронавирусной пандемии потребовала ещё одного раунда понижений наших прогнозов", - говорится в сообщении Fitch.

Согласно новому прогнозу Fitch, мировой ВВП в 2020 году сократится на 1.9%, тогда как ещё 22 марта эксперты агентства ожидали его роста на 1.3%. Новый базовый прогноз подразумевает полномасштабное введение карантина по всей Европе, США и многих других странах, что не учитывалось в прошлом прогнозе.

Как ожидает Fitch, ВВП США во II квартале сократится на 7-8% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом выражении сокращение составит от 28 до 30%. По итогам года ожидается снижение ВВП США на 3.3%, тогда как в предыдущем прогнозе ожидалось сокращение менее чем на 1%.

Кроме того, Fitch прогнозирует сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 4.2%, снижение ВВП Великобритании на 3.9% и расширение ВВП Китая менее чем на 2%.

Эксперты Fitch надеются на некоторое улучшение ситуации во второй половине года благодаря позитивному воздействию правительственных экономических стимулов. Однако восстановления по типу "V" не ожидается, поскольку негативные последствия сокращения потребительского спроса могут оказаться затяжными и затронуть следующий год.

"Наш базовый прогноз подразумевает, что ВВП США и Европы не вернётся к предвирусным значениям до конца 2021 года", - говорится в исследовании Fitch.