Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1607.75 тыс.

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, выросло на 3341 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 6648 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3000 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 3307 тыс., пересмотрено с 3283 тыс.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1607.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 2612 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, увеличилось на 1245 тыс. и составило 3209 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 327.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 2053.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 марта, выросло на 98.8 тыс. и составило 2.11 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.04 млн человек.