Курс доллара 77.7325   Курс евро 85.7389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 15:38

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 6.65 млн

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, выросло на 3341 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 6648 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 3307 тыс. пересмотрено с 3283 тыс.

Минтруда объяснило существенный рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений сократится на 283 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 3000 тыс.

Другие новости

сегодня
15:51
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1607.75 тыс.
сегодня
15:49
Минэнерго РФ включило создание СПГ-кластера на Ямале и Гыдане в энергостратегию-2035
сегодня
15:43
Сфера экологии может получить государственные инвестиции из-за COVID-19 - эксперт
сегодня
15:39
Совфед разрешил дистанционную продажу рецептурных лекарств на время ЧС
сегодня
15:38
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 6.65 млн
сегодня
15:35
ЧИСЛО ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 27 МАРТА ПОДСКОЧИЛО НА 3,3 МЛН - МИНТРУДА СТРАНЫ
сегодня
15:27
Предоставление кредитных каникул бизнесу не ухудшит финансовую устойчивость банков РФ - ЦБ
сегодня
15:21
Число объявленных корпоративных увольнений в США в марте выросло на 267%
сегодня
15:19
Возможности Росрезерва в ситуации с коронавирусом уже задействованы - Матвиенко
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»