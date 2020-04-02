Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 6.65 млн

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, выросло на 3341 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 6648 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 3307 тыс. пересмотрено с 3283 тыс.

Минтруда объяснило существенный рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений сократится на 283 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 3000 тыс.