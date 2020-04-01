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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за март;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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