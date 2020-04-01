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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 13.8 млн барр.

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 марта, вырос на 13.8 млн барр. и составил 469.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 4.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 7.5 млн барр. и составили 246.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 3.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.2 млн барр. и составили 122.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 3.5 млн барр. и составили 42.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.93

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