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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2020 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:19

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте сократилось на 27 тыс.

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте сократилось с учётом сезонных колебаний на 27 тыс. в сравнении с прогнозом о снижении на 125 тыс.

В феврале число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 179 тыс. (пересмотрено со 183 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте уменьшилось на 90 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 7 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 56 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 апреля.

Аналитики прогнозируют сокращение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 81 тыс. после увеличения на 273 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, вырастет на 0.3 процентного пункта по сравнению с февралём и составит 3.8%.

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