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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2020 г.Индекс потребительского доверия в США в марте с...
вчера 17:35

Индекс потребительского доверия в США в марте существенно снизился, но превысил прогноз

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 120.0 пунктов против 132.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 115.1 в сравнении с первоначально объявленным февральским значением 130.7.

Индекс оценки текущей ситуации в марте понизился до 167.7 против 169.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 88.2 против 108.1 в феврале.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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