Курс доллара 77.7325   Курс евро 85.7389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 16:03

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 3.1% в годовом выражении

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе повысился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.4%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе повысился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.6% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Другие новости

вчера
16:46
Власти сибирских регионов разрабатывают меры поддержки бизнеса – полпред Меняйло
вчера
16:39
Ликвидности у ВЭБа достаточно, госкорпорация в здоровом, нормальном состоянии - Шувалов
вчера
16:25
Российские банки отпускают бизнес в "эквайринговые каникулы"
вчера
16:13
Москва и Тегеран намерены расширять сотрудничество в нефтяной сфере - посол Ирана
вчера
16:03
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 3.1% в годовом выражении
вчера
15:57
СФ одобрил закон о повышении оплаты больничных до МРОТ и пособиях на детей
вчера
15:51
Совфед одобрил закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам
вчера
15:41
СФ позволил всем регионам России с июля вводить налоговый режим для самозанятых
вчера
15:31
ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛА В МОСКВЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, ЛИШЬ 100 КОМПАНИЙ ИЩУТ СОТРУДНИКОВ - ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»