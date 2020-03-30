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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за февраль;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

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