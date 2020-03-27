Курс доллара 77.7325   Курс евро 85.7389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за февраль;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

Другие новости

вчера
18:58
РЫНОК АКЦИЙ РФ ВЫРОС ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ НЕДЕЛИ ПОДРЯД ПО ИНДЕКСУ МОСБИРЖИ, ПОДНЯВШИСЬ НА 3%, РТС ПОДРОС ВПЕРВЫЕ ЗА 6 НЕДЕЛЬ, НА 3,4% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
18:47
РФ планирует 30 марта направить борт на 524 места для вывоза россиян из Латинской Америки
вчера
18:40
Сбербанк не видит перемен в поведении россиян из-за налога на доход с вкладов от 1 млн руб
вчера
18:34
Налог на выводимые за рубеж дивиденды не отразится на отношениях РФ и Швейцарии – минфин
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 марта
вчера
18:30
Все сервисы Райффайзенбанка на длинных выходных будут доступны клиентам
вчера
18:24
Коронавирус не мешает добыче и экспорту российской рыбы - Росрыболовство
вчера
18:20
РЖД на выходной неделе продолжат работу, но переведут максимально сотрудников на удаленку
вчера
18:14
РОСКОМНАДЗОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ РЯДА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ УДАЛИТЬ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СТЯГИВАНИИ К МОСКВЕ БОЙЦОВ РОСГВАРДИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА - ВЕДОМСТВО
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»