Продажи новых домов в США в феврале сократились на 4.4% (расширенное сообщение)

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале сократились на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 765 тыс. домов в годовом исчислении.

В январе продажи новых домов составили 800 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 764 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 750 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2019 года продажи новых домов выросли на 14.3%.

В целом, в феврале было продано 68 тыс. новых домов против 61 тыс. в январе и 49 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 11 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в феврале составила 345.9 тыс. долл против 325.3 тыс. в январе и 327.7 тыс. в декабре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 403.8 тыс. долл против 384.0 тыс. в январе и 377.3 тыс. в декабре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 319 тыс. единиц против 322 тыс. в январе и 323 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.0 месяцев против 4.8 в январе и 5.4 в декабре.