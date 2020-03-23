Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительо;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительо;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;

N/A мск: Саммит G7.