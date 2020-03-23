ФРС объявила о новых программах поддержки экономики США в неограниченном объёме

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ФРС сообщила о новых программах поддержки экономики США, обязуясь использовать "весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в целом в это непростое время".

С понедельника, 23 марта, ФРС расширяет программу выкупа активов, планируя приобретать государственные облигации США, а также обеспеченные ипотекой бумаги "в том объёме, который необходим для нормального функционирования рынков".

Помимо ипотечных облигаций государственных агентств Федеральный резервный банк Нью-Йорка приступит к покупке ипотечных коммерческих бумаг. Одновременно ФРС запускает программу поддержки рынка корпоративных облигаций на общую сумму 300 млрд долларов. В целях поддержки крупного бизнеса планируется приобретать как новый долг, так и бумаги, уже обращающиеся на рынке.

Кроме того, ФРС создала "два механизма поддержки кредитования крупных работодателей". Корпоративная кредитная линия первичного рынка (PMCCF) создаётся для выпуска новых облигаций и займов, а корпоративная кредитная линия вторичного рынка (SMCCF) - для обеспечения ликвидности непогашенных корпоративных облигаций. Программами могут воспользоваться компании с инвестиционным кредитным рейтингом, получая займы на срок до четырёх лет. Заёмщики получат право отложить выплаты по обслуживанию таких кредитов на первые полгода, чтобы "получить дополнительную наличность, которая может использована для выплат сотрудникам и поставщикам".

Кроме того, ФРС продолжит проведений операций репо, в рамках которых банки получают средства под залог ценных бумаг. Ставка по таким операциям снизится до нуля.

В дополнение ФРС создает кредитный фонд ценных бумаг (TALF) для поддержки кредитования потребителей и предприятий. TALF позволит выпускать ценные бумаги (ABS), обеспеченные студенческими займами, автокредитами, кредитами по кредитным картам, кредитами, гарантированными Администрацией малого бизнеса (SBA) и некоторыми другими активами.