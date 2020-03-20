Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 6.5% (расширенное сообщение)

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 6.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.77 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи домов на уровне 5.50 млн домов в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2019 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 7.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в феврале составила 270.1 тыс. долл, повысившись на 8.0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу феврале составили 1.47 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 5.0% по сравнению с январём, но снизившись на 9.8% по сравнению с февралём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 3.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.1 месяцем ранее и 3.6 в феврале 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в феврале в среднем составил 36 дня в сравнении с 43 в январе и 44 в феврале 2019 года. При этом 47% проданных в феврале домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.