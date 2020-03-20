Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.

1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения.

Банк России:

рекомендует банкам и МФО реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам заёмщикам - физическим лицам с подтверждённой коронавирусной инфекцией;

дает право банкам не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года;

дает право МФО не признавать такие займы реструктурированными и не применять в отношении указанных кредитов корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;

предоставляет банкам право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам - физическим лицам, в случае ухудшения их финансового положения при наличии подтвержденной коронавирусной инфекции;

рекомендует банкам и МФО в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком — физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся залогом по кредиту, при наличии подтвержденной коронавирусной инфекции у заёмщика;

рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае подтвержденной у него коронавирусной инфекции о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно:

переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса (МСП).

Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам МСП. Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП которых будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.

Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:

возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП по реструктурированным ссудам;

возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует банкам и МФО в период до 30 сентября 2020 года рассматривать реструктуризацию предоставленных кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.

3. Меры по поддержке ипотечного кредитования.

Банк России:

снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года;

изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом; для ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 10%, погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска будут снижаться по мере погашения кредита;

принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.

4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике

Банк России:

предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям отражать в бухгалтерском учёте долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года;

до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной кредитной линией будет снижена с 0.5 до 0.15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности;

предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 по 30.09.2020 включительно.

сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне;

предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года;

предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до 01.01.2021 г. не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов;

Помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.

Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:

- отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;

- отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;

- перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год;

- перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.

5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

Банк России:

приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года;

приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года;

увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);

будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций;

ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки;

до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения;

определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено). Сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года будет сокращен;

вносит изменения в Регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР на 1 час.

6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

Банк России планирует разрешить акционерным обществам:

увеличить сроки проведения корпоративных процедур;

не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;

проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре;

исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок;

исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас - с 1 июля 2020).