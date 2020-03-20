Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6.00%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6.00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

В сопроводительном заявлении Совета директоров ЦБ говорится, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Кроме того, заметно ухудшилась ситуация на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике.

Банк России отметил, что произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором, и последующее повышение темпов роста потребительских цен может вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Из-за ослабления рубля годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году.

Вместе с тем значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.

Регулятор сообщил об ужесточении денежно-кредитных условий в РФ, росте премии за риск по широкому спектру финансовых активов, повышении доходности ОФЗ и корпоративных облигаций. Отдельные банки начали повышать процентные ставки по кредитам и депозитам. Принятые Банком России меры по ограничению рисков для финансовой стабильности и регуляторные послабления будут способствовать поддержке кредитования и позволят ограничить масштаб ужесточения денежно-кредитных условий.

В связи с ухудшением внешних условий Банк России ожидает снижения экономической активности в ближайшие кварталы. Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним. Поддержку российской экономике окажет пакет экономических мер, разработанный Правительством и Банком России, а также дополнительные социальные меры, заявленные в январе текущего года, и запланированная реализация национальных проектов.

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые в том числе нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.