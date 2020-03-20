Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 марта

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за февраль;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал 2019 года;

13:30 мск: Заседание Совета директоров Банка России и решение по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль.