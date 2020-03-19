Фондовые индексы США растут, поддержанные сообщениями о новых стимулирующих программах

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 19 марта, к 22:00 мск в ходе регулярных торгов на NYSE фондовые индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite подорожали на 1.1%, 1.4% и 3.9% соответственно, поддержанные сообщениями о новых стимулирующих программах, принятых властями США и Европы.

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон об оказании помощи американцам, пострадавшим от коронавируса, на сумму более 100 млрд долларов. Вчера законопроект был принят Сенатом после одобрения Конгрессом. Теперь в парламенте обсуждается более широкая программа на сумму 1.2 трлн долларов.

ФРС США сегодня объявила о запуске новой программы (MMLF) по поддержке фондов денежного рынка. В рамках MMLF ФРБ Бостона будет давать кредиты сроком до одного года финансовым институтам, которые предоставят в качестве залогового обеспечения высококачественные активы, приобретенные у паевых инвестфондов. Таким образом, ФРС фактически поощряет банки покупать активы у таких фондов, избавляя эти фонды от необходимости продавать активы с дисконтом в случае, если у них не хватает наличных средств на выплаты инвесторам, желающим вывести из фондов свои деньги.

Кроме того, в условиях сохраняющегося дефицита долларовой ликвидности во всём мире ФРС расширила количество участников программы предоставления ликвидности (своп-линий). Помимо Банка Англии, Банка Японии, Банка Канады, ЕЦБ и Швейцарского Национального банка, соглашения о своп-линиях заключены с Резервным Банком Австралии, Банком Бразилии, Национальным Банком Дании, ЦБ Швеции (Riksbank), Банком Кореи, Банком Мексики, ЦБ Норвегии, Резервным Банком Новой Зеландии, Валютным управлением Сингапура.

В свою очередь Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сегодня сообщил о запуске новой программы покупки активов (PEPP) на сумму 750 млрд евро, которая будет работать до конца текущего года. В рамках PEPP будут приобретаться как государственные, так и коммерческие бонды, отвечающие требованиям уже существующей программы покупки активов (APP). Однако в отличие от предыдущих программ, ЕЦБ будет приобретать и греческие государственные облигации, не обладающие достаточным инвестиционным рейтингом.

Банк Англии сегодня понизил ключевую ставку на 15 базисных пунктов до 0.1% и объявил об увеличении программы покупки активов на 200 млрд до 645 млрд фунтов стерлингов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций к текущему моменту достигла 1.132%, отступив от внутридневного минимума в области 1.046%. Повышение доходности UST аналитики связывают с сообщением Bloomberg о том, что администрация Трампа рассматривает идею выпуска сверхдлинных казначейских облигаций, в том числе со сроком действия 25 и 50 лет, для финансирования широкой стимулирующей программы на сумму 1.2 трлн долларов.

Биржа NYSE сегодня объявила о предстоящем закрытии операционного торгового зала в связи с эпидемией коронавируса. Начиная с понедельника, 23 марта, будут проводиться только электронные торги в течение неопределённого периода. В пресс-релизе говорится, что биржа "будет тщательно следить за развитием событий с целью определения подходящего времени для возобновления торгов в операционном зале".

Цены на нефть в четверг значительно выросли после вчерашнего падения. Ближний фьючерс на нефть WTI к закрытию регулярных торгов на Comex подорожал почти на 24% до 25.22 долл/барр. Стоимость майского контракта на нефть Brent к закрытию регулярных торгов выросла на 14.4% до 28.47 долл/барр.

Помимо денежных вливаний в рынки со стороны властей, в качестве одной из причин роста цен на нефть американские аналитики называют беспокойство России по поводу низких цен. Для доказательства этого аргумента приводятся слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который прокомментировал вчерашний обвал нефтяных цен фразой "конечно, хотелось бы выше".