Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 16.5 тыс.

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 марта, выросло на 70 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 281 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых штатах из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 16.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 232.25 тыс., что стало максимальным уровнем с 27 января 2018 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 марта, увеличилось на 2 тыс. и составило 1701 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1703.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 февраля, сократилось на 49.6 тыс. и составило 2.09 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.12 млн человек.