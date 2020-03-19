Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 70 тыс.

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 марта, выросло на 70 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 281 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 211 тыс.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых штатах из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений увеличится на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составит 220 тыс.