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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2020 г.Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 20...
вчера 15:34

Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2019 года сократился на 12.4%

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2019 года сократился на 12.4% до 109.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 125.4 млрд долл в III квартале (пересмотрено с (-124.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 109.0 млрд долл.

В конце прошлого года дефицит платёжного баланса США составил 2.0% ВВП в сравнении с 2.3% в III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

По итогам 2019 года дефицит платёжного баланса США расширился на 1.5% по сравнению с 2018 годом и составил 498.4 млрд долл. По отношению к ВВП платёжный дефицит в 2019 году составил 2.3% в сравнении с 2.4% годом ранее.

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