Кризис доверия на рынках: инвесторы не верят в эффективность монетарных и фискальных стимулов властей

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

За прошедшие сутки правительства и монетарные власти развитых стран приняли дополнительные меры по поддержке граждан, бизнеса и экономики в целом, пострадавших из-за "коронакризиса".

Правительство Канады анонсировало пакет помощи в 82 млрд долларов. Эти средства будут направлены на увеличение выплат детских пособий, на субсидии малым предприятиям с тем, чтобы они могли выплачивать зарплату. Кроме того, на полгода приостановлены выплаты по студенческим кредитам, предоставлены пособия по безработице тем, у кого нет соответствующей страховки. В дополнение объявлено об отсрочке до августа налоговых платежей.

В свою очередь правительство Японии проводит открытые дискуссии о видах экономических стимулов, в том числе о выплатах наличных пострадавшим гражданам.

Резервный Банк Австралии в четверг, 19 марта, понизил ключевую ставку на 25 базисных пункта до исторического минимума 0.25%. В заявлении главы ЦБ Филипа Лоу говорится о серьёзном влиянии коронавируса на экономику и финансовую систему. Поэтому, по его словам, задачей регуляторов является "поддержка рабочих мест, доходов и бизнеса, чтобы страна была в состоянии полностью восстановиться, когда кризис отступит".

Банк Австралии принял решение создать трёхлетний механизм для дополнительного финансирования малого и среднего бизнеса на общую сумму 90 млрд австралийских долларов. Кроме того, с пятницы ЦБ начнёт выкупать государственные облигации.

ЦБ Германии объявил о смягчении требований к банковским резервам, в то время как Европейский ЦБ в четверг утром сообщил о запуске новой программы покупки активов на сумму 750 млрд евро. Эта программа получила название Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), срок её действия - до конца текущего года. В рамках PEPP будут приобретаться как государственные, так и коммерческие бонды, отвечающие требованиям уже существующей программы покупки активов (APP).

На прошлой неделе ЕЦБ удивил рынки тем, что не стал понижать процентные ставки, а вместо этого запустил программу поддержки банковского кредитования и расширил предыдущие программы покупки активов на 120 млрд евро. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард подверглась общественному порицанию за свои слова в ходе пресс-конференции о том, что сужение спредов на рынке суверенного долга не является задачей центробанка.

В том числе из-за её комментариев доходность итальянских 10-летних госбондов выросла в начале этой недели до 2.95% в сравнении с 0.92% на начало марта. Теперь Лагард изменила мнение и решила пойти по пути своего предшественника Марио Драги, который в 2012 году заявил о готовности сделать "всё, что угодно" для преодоления долгового кризиса и спасения евро.

В отличие от предыдущих программ, новая программа ЕЦБ по покупке активов будет распространяться на греческие суверенные бонды. Греческие бонды не обладают достаточным инвестиционным рейтингом, поэтому не соответствовали требованиям ЦБ. Но сейчас их включение в программу PEPP стало "вишенкой на торте", призванной доказать единство еврозоны.

Кроме того, по отдельности правительства европейских стран оказывают поддержку своим гражданам и бизнесу. Например, в соответствии с текущими планами, совокупный объём стимулирующих программ во Франции составит 500 млрд евро, в Италии - 340 млрд евро, в Великобритании - 330 млрд фунтов стерлингов.

Первоначально инвесторы восприняли позитивно решение ЕЦБ о запуске новой программы QE, доходность 10-летних итальянских госбондов в четверг утром понизилась до 1.542% в сравнении с 2.5% в среду. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 с утра вырос на 1.3%, но к текущему моменту вышел в отрицательную область, теряя 0.8%.

Несмотря на ожидаемые денежные вливания в экономику Европы, инвесторов по-прежнему беспокоит реальное состояние бизнеса и его перспективы. В Германии для предотвращения распространения эпидемии на карантин закрываются заводы и предприятия, индекс бизнес-климата Ifo в марте понизился до 87.7, достигнув минимального уровня с августа 2009 года.

В результате денежные потоки, направляемые на сделки carry trade в паре EUR/USD, которые поддерживали евро раньше, исчезли. Инвесторы продолжают продавать евро на опасениях, что рецессия в Европе превратится в депрессию, а мощные финансовые стимулы окажутся бесполезными в условиях карантина и неработающих предприятий. Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0750 в сравнении с локальным максимумом 1.1495 от 9 марта, и аналитики ожидают её дальнейшего снижения к отметке 1.0500.

Накануне сенат США принял законопроект, направленный на оказание помощи американцам на общую сумму более 100 млрд долларов. В законопроекте предусмотрены выплаты страховок по безработице, возникшей из-за эпидемии, бесплатные тесты на коронавирус, увеличено финансирование программ продовольственной помощи, гарантирован оплачиваемый двухнедельный отпуск по болезни сотрудникам малых и средних предприятий. В данный момент администрация Трампа пытается договориться с парламентом о запуске более крупной программы помощи гражданам и бизнесу на сумму от 1.0 трлн до 1.3 трлн долларов.

Ралли доллара США в парах с ведущими мировыми валютами объясняется его возросшей защитной функцией и мощными стимулами, направляемыми на поддержку экономики США Федрезервом и властями. Однако инвесторы боятся того, что пик кризиса ещё не пройден, и худшее впереди. Многие районы Калифорнии закрылись на карантин, такое же объявление ожидается для штата Нью-Йорк в ближайшие сутки - двое.

Карантин будет длиться несколько недель или даже месяцев, и последствия для экономики будут сокрушительными. Единовременные выплаты гражданам в размере 1000 долларов, возможно, облегчат их положение на некоторое время. Но по мере израсходования этих денег, отсутствия вакцины от вируса (на запуск которой уйдет не менее полугода) и источника доходов у тех, кто не может работать удаленно, неизбежно возникнет вопрос о дополнительных мерах поддержки. При этом влияние монетарных и фискальных стимулов в неработающей экономике будет недолгим. Таким образом, укрепление доллара США против азиатских валют может закончиться, учитывая перенос "коронавирусного" фокуса с Азии на Европу и США.

Что касается рубля, его перспективы по-прежнему зависят от нефтяных котировок. Издание Bloomberg сообщило, что по уровню волатильности мировых валют к доллару США рубль вышел на второе место после мексиканского песо. Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25.9% в сравнении с 26.3% для песо.

Накануне вечером в ходе торгов на рынке Forex курс доллара против рубля вырос к отметке 82.8, а курс евро - до 90.05. Затем в условиях коррекционного роста нефтяных котировок рубль немного укрепился, и к текущему моменту достиг 80.76 в паре с долларом и 88.73 в паре с евро.

Некоторую поддержку рублю оказало заявление Банка России о намерении с 19 марта приступить к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк. Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долл/барр. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.