Доходность облигаций растёт, несмотря на распродажи акций, и это плохой сигнал

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мир пытается бороться с коронавирусным кризисом, который превратился в серьёзную угрозу глобальной экономике. Ведущие мировые центробанки объявили о понижении ключевых ставок, наращивании покупок бондов как государственных, так и корпоративных. Правительства объявляют о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Например, администрация Дональда Трампа просит Конгресс одобрить пакет помощи от 850 млрд до 1.2 трлн долларов, в котором предусмотрено 250 млрд долларов на единоразовые выплаты в размере 1000 долларов гражданам с низким доходом.

Италия объявила ипотечные каникулы для заемщиков на время эпидемии. Всего на поддержку граждан и бизнеса планируется выделить 340 млрд евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал приостановить начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных сотрудников и помещений для малого бизнеса. Приостановлена работа над пенсионной реформой. Для возмещения убытков коммунальщикам и арендаторам французское правительство собирается выделить 45 млрд евро, а в целом на поддержку экономики - порядка 500 млрд евро.

Аналогичные меры принимаются правительствами других стран Европы. В частности, в Великобритании ипотечные каникулы составят 3 месяца, а на поддержку бизнеса и граждан выделят 330 млрд фунтов (15% ВВП).

Однако многие меры приняты с запозданием, реализуются медленно из-за бюрократических проволочек и не в состоянии компенсировать катастрофическое сокращение спроса. Именно потребительский спрос является главным двигателем современной экономики развитых стран, и как решать проблему его снижения в нынешних условиях, пока никто не знает.

Следует также отметить, что с 10 марта началось мощное снижение евро против доллара США - от 1.1460 до текущего уровня 1.0850. Поначалу рынки продавали евро, реагируя на медлительность ЕЦБ, затем - после экстренных заседаний ЕЦБ и ФРС США, состоявшихся 12 марта, трейдеры решили, что ФРС действует более решительно и в целом располагает большими возможностями в поддержке своей экономики.

Позднее начались мощные распродажи европейских бондов, и на рынках вновь заговорили о слабости европейской конструкции - еврозоны, использующей одну валюту, но разные фискальные правила для стран еврозоны в том, что касается уровней госдолга и бюджетного дефицита. Общий пакет фискальных стимулов для еврозоны, хотя и рассматривается сейчас, но продвигается с большим трудом, потому что богатые страны снова не хотят платить за бедных. Такая же ситуация наблюдалась в период европейского долгового кризиса в 2011-2012 г.г.

Италия оказалась в эпицентре коронавирусной эпидемии, экономика находится в ступоре, поэтому неудивительно, что доходность 10-летних итальянских госбондов накануне выросла до 2.95% в сравнении с 0.92% на начало марта. Вместе с тем несмотря на мощные стимулы от властей США, спрос на казначейские бонды тоже сокращается: доходность 10-летних UST накануне выросла до 1.2%. Наиболее логичное объяснение состоит в том, что распродажа казначейских бондов связана с необходимостью получения инвесторами свободных средств для покрытия маржин-колов на других рынках. Но, возможно, это лишь часть истории.

Масштабные планы бюджетных расходов, которые должны быть реализованы в совокупности с резким снижением налоговых поступлений, создают кризис доверия на рынке суверенного долга в самое неподходящее время. Если распродажи акций приводят к распродажам облигаций, глобальные финансовые рынки вступают в порочный круг, из которого очень сложно выйти. Основная функция облигаций в период рыночных распродаж - быть подушкой безопасности для портфельных инвесторов. Но если бонды являются мёртвым грузом, не принося никакого дохода, и лишь подменяют деньги при покрытии убытков, то предыдущие маржин-колы вскоре покажутся детской шалостью.

Поэтому очень важно, чтобы центральные банки развитых стран объявили себя покупателями бондов последней инстанции с неограниченным запасом средств на программы QE и предупредили, что будут ограничивать любое повышение доходности на длинном конце кривой. Если в ближайшее время власти не начнут действовать таким образом, все рынки могут резко упасть, потому что инвесторы не смогут найти ни одной безопасной гавани.