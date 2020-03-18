Курс доллара 77.2131   Курс евро 84.8881  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2020 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное снижение запасов

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 13 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.6 млн барр., запасы бензина снизились на 3.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.421 млн барр., запасы бензина уменьшились на 7.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.66 млн барр.

Другие новости

вчера
17:57
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $24 за баррель впервые с 11 июня 2002 г
вчера
17:44
Путин подписал закон о страховании ответственности автоперевозчиков грузов
вчера
17:34
Цена нефти может продолжить падение, но затем вернётся к $40 за баррель и выше - эксперт
вчера
17:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.0 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное снижение запасов
вчера
17:08
КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ РФ НЕ ФИКСИРУЮТ СУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ КРУПЫ И КОНСЕРВЫ - АССОЦИАЦИЯ РИТЕЙЛЕРОВ
вчера
16:52
Россия в январе снова сохранила второе место по добыче нефти в мире после США - JODI
вчера
16:45
"ПОБЕДА" С 20 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ В ДУБАЙ - КОМПАНИЯ
вчера
16:37
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»