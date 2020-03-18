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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале уменьшилось на 5.5%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в феврале уменьшилось на 5.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1464 тыс. в годовом выражении против 1550 тыс. в январе (пересмотрено с 1551 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1500 тыс.

По сравнению с февралём 2019 года число выданных разрешений выросло на 13.8%.

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