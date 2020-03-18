Акции Boeing на премаркете NYSE снижаются более чем на 16%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 марта, акции авиастроительного концерна Boeing на премаркете перед открытием регулярных торгов на бирже Нью-Йорка снижаются более чем на 16% после падения на 27% на этой неделе. Трейдеры продают бумаги компании на опасениях негативных последствий коронавируса для её бизнеса в дополнение к неприятностям с аэробусом 737 MAX.

Полеты 737 MAX приостановлены с марта 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Накануне рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг Boeing с "А-" до "BBB".

В среду представители Boeing заявили, что поддерживают идею о правительственной поддержке авиакосмической индустрии на сумму "минимум 60 млрд долларов". В данный момент Boeing пытается получить доступ к государственной или частной ликвидности, а также изыскивает кредитные поручительства.

По мнению аналитиков, компании имело бы смысл приостановить выплаты дивидендов по крайней мере до того момента, когда она получит правительственную помощь или перейдёт под регуляторный надзор такого типа, который применялся к проблемным компаниям в период финансового кризиса 2008 года.

За прошедший месяц акции Boeing подешевели на 63.4% в сравнении с падением индекса DJIA на 27.4%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.