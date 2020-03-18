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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за январь;

13:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Проект годового госбюджета Канады;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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