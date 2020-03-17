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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:21

Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе снизился на 0.1%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после сохранения неизменным в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в декабре (пересмотрено с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам в январе составило 1.38 против 1.39 месяцем ранее и 1.40 в январе 2019 года.

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