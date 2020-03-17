Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в январе (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2019 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 77.0% против 76.6% месяцем ранее (пересмотрено с 76.8%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с февралём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.0 п.п.