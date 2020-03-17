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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2020 г.Объём розничных продаж в США в феврале сократил...
вчера 15:33

Объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.5%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В январе объём розничных продаж увеличился на 0.6% (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с февралём 2019 года показатель повысился на 4.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в феврале снизился на 0.4% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.1%.

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