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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 марта

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за январь;

09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за январь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за февраль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за февраль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за февраль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за январь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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