Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 марта

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за IV квартал;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за январь;
09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;
12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за январь;
12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за январь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;
15:30 мск: Розничные продажи в США за февраль;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за февраль;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за февраль;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за январь;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;
N/A мск: Саммит Евросоюза;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.