ФРС США понизила ставку на 100 б.п. и объявила о мерах поддержки экономики

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в воскресенье, 15 марта, экстренного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0.00 - 0.25% с 1.00-1.25%.

В пояснениях к решению Комитет также сообщил, что с 16 марта 2020 года ставка по обязательным и избыточным резервным остаткам составит 0.10%, а ставка по первичным кредитам с 16 марта будет понижена на 150 базисных пунктов до 0.25%.

Кроме того, ФРС планирует в течение ближайших месяцев увеличить свой портфель государственных облигаций США на общую сумму "по меньшей мере" 700 млрд долларов, из которых "по меньшей мере" 500 млрд придётся на казначейские ценные бумаги США, а 200 млрд долларов - на бонды, обеспеченные ипотечными активами.