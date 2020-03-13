Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за январь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за январь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за январь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

10:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за январь;

23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.