Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в феврале снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 1.0%.

По сравнению с февралём 2019 года цены на импорт уменьшились на 1.2%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 1.1% после повышения на 0.6% в январе (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с февралём 2019 года цены на экспорт снизились на 1.3%.