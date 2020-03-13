Падение фондовых индексов США оказалось максимальным со времён "чёрного понедельника"

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам торгов в четверг, 12 марта, ведущие фондовые индексы США Dow Jones Industrial (-10%), S&P 500 (-9.5%) и Nasdaq Composite (-9.4%) резко снизились, выйдя в полном составе на территорию "медвежьего" рынка. Это означает, что они отступили от предыдущих максимумов на 20 или более процентов. Индекс компаний с малой капитализаций Russell 2000 подешевел по итогам вчерашних торгов на 11.2%.

Внутридневное падение американских индексов, которое не прекратилось даже после 15-минутной приостановки торгов, оказалось максимальным за период с 19 октября 1987 года, когда случился "чёрный понедельник". Вчерашние потери ключевых индексов соответствуют глубине рыночных обвалов в период Великой Депрессии в 1929-1932 г.г. Лидерами снижения в четверг стали акции круизных операторов Royal Caribbean (-31.8%), Carnival (-15%), Norwegian Cruise Line (-20.7%) и авиакомпаний, подешевевших как минимум на 21%.

Во второй половине торгов фондовые индексы ненадолго развернулись к повышению после сообщения ФРС о намерении вбросить в финансовую систему дополнительную ликвидность. За два дня, 12-13 марта, ФРС проведёт двухмесячные и трёхмесячные операции репо на общую сумму 1.5 трлн долл. Затем трёхмесячные и одномесячные операции репо в объёме 500 млрд долл будут проводиться еженедельно "на оставшуюся часть месячного графика", при этом список принимаемых бумаг будет расширен.

Кроме того, ФРС продолжит проводить два раза в неделю операции однодневного репо на сумму не менее 175 млрд долл и двухнедельного репо на сумму не менее 45 млрд долл. В дополнение, начиная с пятницы, ФРС будет приобретать долгосрочные казначейские обязательства. За период с 13 марта по 9 апреля объём покупок казначейских векселей и бондов со сроком погашения от нескольких месяцев до 30 лет составит более 80.5 млрд долларов.

Тем не менее, после короткой передышки фондовые индексы возобновили снижение, закрывшись в области внутридневных минимумов. "Наибольшая проблема - это не коронавирус, это возникающий кризис ликвидности, - заявил аналитик Capitol Securities Management Кент Энгелке. - Это откровенно страшно, это действительно подрывает доверие на рынке".

Не произвело впечатления на инвесторов и озвученное ранее решение Дональда Трампа о запрете на 30 дней въезда на территорию США из всех стран Европы, кроме Великобритании, а также о намерении договориться с Конгрессом и предоставить займы малому бизнесу под низкий процент на сумму 50 млрд долл.

"Самым большим источником разочарования на Уолл-стрит было отсутствие конкретных способов поддержки людей и [малых и средних предприятий] по той же схеме, которая была представлена в бюджете Великобритании, - заявил Джаспер Лоулер, глава аналитического подразделения London Capital Group. - Оплаченный отпуск по болезни, бесплатное тестирование [на вирус] и решения для незастрахованных американцев - всё это отсутствовало. Напряжённость в отношениях между республиканским Белым домом и демократическим Конгрессом с момента импичмента, кажется, затрудняет принятие решений, не позволяя действовать с необходимой скоростью и энергией".

Европейский фондовый индекс Stoxx 600 в четверг закрылся с рекордным снижением на 11.5%. В наибольшей степени пострадали акции авиакомпаний, которым теперь придётся отменять маршруты в США.

Цены на нефть к закрытию регулярных торгов снизились на 4.5% до 31.50 долл/барр (WTI) и на 7.2% до 33.22 долл/барр (Brent). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, невзирая на внутренние проблемы с ликвидностью и обвал фондового рынка, нашло время для внесения в санкционный список швейцарской дочки Роснефти TNK Trading International S.A. (TTI) за торговлю венесуэльской нефтью.

В условиях нехватки оборотных средств для покрытия убытков на других рынках инвесторы продавали золото, стоимость которого в четверг снизилась на 3.2% до 1590.3 долл/т.у. Курс биткоина упал на 29%, опустившись ниже 6 тыс. долл впервые с мая прошлого года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США к закрытию торгов достигла 0.856%, хотя внутри дня снижалась до 0.649%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.