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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за февраль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, финал;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, финал;

15:30 мск: Цены на импорт в США за февраль;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за январь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно.

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