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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2020 г.ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровн...
вчера 16:13

ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но сообщил о расширении QE и запуске новых стимулирующих программ

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 12 марта, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Вместе с тем Совет управляющих сообщил, что программа покупки активов (количественное смягчение, QE) будет увеличена на 120 млрд евро до конца текущего года. Ранее ежемесячный объём программы QE, запущенной в ноябре прошлого года, составлял 20 млрд евро.

Кроме того, ЕЦБ запускает дополнительные операции долгосрочного рефинансирования LTRO. В операциях TLTRO III будут применяться "значительно более выгодные условия" в период с июня 2020 года по июнь 2021 года. В течение этого периода процентная ставка операциям TLTRO III будет на 25 базисных пунктов ниже средней ставки, применяемой в основных операциях рефинансирования Евросистемы. Для контрагентов ставка, применяемая в этих операциях до июня 2021 года, также будет на 25 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по депозитной линии. Более того, максимальная общая сумма, которую контрагенты будут иметь право занимать в операциях TLTRO III, увеличена до 50% от суммы их приемлемых займов.

ЕЦБ также сообщил о смягчении требований к банковскому капиталу, позволив банкам временно сохранять основной и резервный капитал ниже требуемых ранее уровней. "Ожидается, что банки будут использовать положительные эффекты от этих мер для поддержки экономики, а не для увеличения распределяемых дивидендов или переменного вознаграждения", - говорится в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ сообщил, что предоставит надзорным органам "достаточную гибкость" при определении требований по неработающим банковским кредитам. Кроме того, ЕЦБ поддерживает решение об отсрочке запланированных на 2020 год банковских стресс-тестов.

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